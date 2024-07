CrowdStrike il crash mondiale ha colpito 85 milioni di computer

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 21 luglio 2024) Adesso ci sono maggiori certezze circa l’errore da cui ha avuto origine il blocco informatico che ha mandato in tiltdiin tutto il mondo, su cui è apparsa la famigerata schermata blu della morte. A comunicarlo è proprioche ricostruisce l’accaduto. In particolare, “il file di canale interessato da questo evento – si legge in una nota – è stato identificato nel Channel File 291”. Microsoft ha calcolato che iwindows colpiti dal bug CrowStrike sono stati 8,5. ll 19 luglio 2024 alle 4:09 (le 6:09 in Italia) “abbiamo rilasciato un aggiornamento del sensore Falcon per i sistemi Windows, un’operazione di routine della piattaforma“, così inizia la ricostruzione di. “Questo aggiornamento – aggiunge – ha attivato un errore che ha provocato un arresto anomalo del sistema e una schermata blu della morte sui sistemi interessati.