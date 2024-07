Cristiano Cavina Occhio alla pizza Il giallo è servito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ogni uomo è una. Manolo Moretti guarda in faccia gli avventori della pizzeria in cui lavora e sa già quale sarà l’ordinazione che arriverà al bancone.iolo ma ex sovrintendente della penitenziaria che significa - nel paese romagnolo in cui vive in un vecchio camper confiscato e che s’affaccia sul mare - poliziotto. Il passato di Manolo s’intreccia con quello di Vittor, il proprietario della pizzeria, finito in carcere per qualche anno. Sono due uomini scavati dvita,seconda possibilità, ma che non smettono però, con quel gusto romagnolo (anche negli idiomi utilizzati) di prendersi poco sul serio, di guardare di traverso il mondo, senza perdere di vista ciò che sono. E senza dimenticare ciò che erano con relative sconfitte e difficili (quanto non ardite) risalite.