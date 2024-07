Come la tecnologia dei motori supporterà la logistica di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 21 luglio 2024) Ladei, con le sue varie declinazioni, sarà fondamentale per supportare ladelle Olimpiadi diL’organizzazione delle Olimpiadi dirappresenta una sfidasenza precedenti. La capitale francese dovrà accogliere milioni di visitatori, migliaia di atleti e un numero considerevole di addetti ai lavori. In questo contesto, ladeigiocherà un ruolo cruciale per garantire un flusso efficiente e sostenibile di persone e merci. Uno degli aspetti più innovativi sarà l’uso di veicoli elettrici.ha già iniziato a convertire gran parte della sua flotta di trasporto pubblico e veicoli di servizio all’elettrico, e per le Olimpiadi, questo processo verrà accelerato.