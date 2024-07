Benevento emessi tre fogli di via dal Questore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri, alle ore 12,30 circa, personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, impegnato nelle attività di controllo del territorio nel capoluogo, interveniva nei pressi della Stazione Centrale, a seguito di segnalazione di una aggressione in atto pervenuta alla sala operativa. Sul posto l’equipaggio identificava una donna di nazionalità straniera, residente nella provincia di Napoli, la quale dichiarava di aver richiesto l’intervento delle forze dell’ordine poiché temeva per la sua incolumità data la presenza in quel luogo di due donne che l’avevano precedentemente inseguita intimidendola con frasi minacciose.