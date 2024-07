Avvicinare alla lettura Un giorno da bibliotecari Il progetto per i bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) E’ positivo il bilancio delo per un’, sperimentato per la prima volta dal Comune di Fiesole su proposta dell’ex assessore Gian Marco Cecchini (nella foto) e realizzato con il contributo del consiglio regionale toscano con l’obiettivo di sensibilizzaree le bambine delle scuole del territorio. Da ottobre a fine giugno, ad alternarsi a fianco deisono stati una sessantina di studenti fra i 7 e 13 anni, divisi a gruppi per fasce d’età. Ilha interessato le sedi di Fiesole e Compiobbi, dove ihanno avuto modo di confrontarsi con varie mansioni: dcura del librocatalogazione dricerca on line al servizio prestito.