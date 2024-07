Atletica Imola manca ancora le Olimpiadi Cavini | Ma il futuro sorride ai nostri ragazzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Non c’è traccia di atleti nati ao tesserati per società sportive della città tra i 403 partecipanti della spedizione italiana ai Giochi olimpici di Parigi in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Un sortilegio scongiurato negli ultimi tempi soprattutto grazie al contributo dei portacolori dell’nuoto sempre qualificati nelle recenti quattro edizioni. La pattuglia azzurra più nutrita però è quella dell’, con 82 protagonisti totali, spunto ideale per fotografare l’istantanea in casaSacmi Avis con il presidente Massimoal timone del sodalizio da ben 18 anni: "L’leggera proiettata alle latitudini locali, andando indietro nel tempo fino al 1905, non ha mai regalato la gioia del gettone olimpico a nessun imolese – analizza–. E sarà impresa ardua anche in".