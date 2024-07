Arezzo sono ore decisive per Renzi Assalto Ogunseye spunta Magrassi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)nelle prossime ore e la punta entro fine mese. Questo il piano tracciato dal direttore Nello Cutolo per ritenere chiuso o quasi il mercato del Cavallino, al netto di occasioni, necessità o imprevisti dell’ultim’ora. Per il classe 2004 dell’Empoli sembra davvero questione di ore: resta da definire la formula del trasferimento, che dovrebbe essere la stessa che ha contraddistinto l’acquisto di Damiani, cioè con diritto di "recompra" in favore degli azzurri. Alessandro, che la scorsa stagione ha giocato quasi esclusivamente da terzino destro, tornerebbe probabilmente con un ruolo diverso: potrebbe essere inserito nella batteria delle mezzali o degli esterni (di centrocampo o d’attacco) con il ritorno nella linea difensiva solo per necessità. La sua duttilità, in ogni caso, è l’aspetto che ha convito Cutolo, insieme a Troise, a puntare ancora su di lui.