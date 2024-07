Addio Napoli titoli di coda per il bomber | c’è forcing della rivale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo la conclusione del ritiro di Dimaro, in casabisogna registrare delle importanti novità che riguardano una cessione. Ilha ormai salutato il Trentino. Dopo aver disputato quest’oggi gli ultimi allenamenti sul campo di Carciato, il gruppo agli ordini di Antonio Conte tornerà in serata nella città partenopea per poi partire di nuovo giovedì prossimo alla volta di Castel di Sangro. In Abruzzo, di fatto, inizierà la vera e propria preparazione al prossimo campionato. A Castel di Sangro, infatti, Antonio Conte sarà raggiunto dai calciatori che con le rispettive nazionali hanno disputato Europeo e Copa America. Tuttavia, in Abruzzo potrebbero mancare uno dei volti più più importanti dello scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Il giocatore in questione è Giovanni Simeone.