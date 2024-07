Turista americana si sente male sulle Terrazze del Duomo | salvata con un intervento acrobatico dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Milano – Nuovodi soccorso a causa del gran caldodeldi Milano, uno dei luoghi più suggestivi della città, che offre un panorama straordinario sul capoluogo meneghino. Oggi, intorno alle 18, il nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) deideldi Milano ha tratto in salvo unaoriginaria di Brooklyn di 39 anni in vacanza in questi giorni in Italia. La donna mentre si trovava ad ammirare lo skyline cittadino delleha cominciato ad accusare un malore perdendo coscienza per due volte. Scattato subito l'allarme gli "uomini ragno" del Comando di via Messina hanno adottato il sistema di soccorso che prevede la discesa attraverso la barella "toboga" utilizzata proprio per queste manovre alpine in ambito metropolitano.