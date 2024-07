Traffico Roma del 20-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul raccordo e consolari questo pomeriggio a Trastevere a partire dalle 17:30 la festa de’ Noantri con la tradizionale processione per le strade dello storico Rioneno fino alle ore 22 previste deviazioni anche per le linee bus è sempre a Trastevere in programma la processione in onore della Madonna del Carmine dalle 1745 alle 20:30 chiusura e deviazione al passaggio dei fedeli Piazza Sidney Sonnino via della Lungaretta viale di Trastevere e le vie limitrofe e ricordiamo che sulla tangenziale est e resta chiusa fino al 26 di luglio la rampa in entrata di via Prenestina aperta l’uscita Casilina Pigneto in direzione della Foro Italico parliamo di ...