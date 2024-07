Shnaider-Sasnovich in tv | data orario canale e diretta streaming finale Wta Budapest 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Dianase la vedrà contro Aliaksandranelladel WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della capitale ungherese. Terzain stagione per, promettente 2004 russa, che da testa di serie numero uno ha sbaragliato la concorrenza ed ha raggiunto con grande autorevolezza l’atto conclusivo. A contenderle il titolo sarà la bielorussa, capace di recuperare uno svantaggio di 5-2 nel terzo set in semicontro Schmiedlova. Grazie a questo risultato,guadagna 30 posizioni e si riavvicina alle prime 100; a scendere in campo con i favori del pronostico in, però, sarà, che cerca il terzo titolo della sua giovane carriera. MONTEPREMI TABELLONE Le due giocatrici scenderanno in campo domenica 21 luglio alle ore 16.00.