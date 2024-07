Ragazzo accoltellato al torace a Modena | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Ancora un accoltellamento nella notte a, nei pressi del noto complesso delle costellazioni. Un, richiedente asilo di origine tunisina di 27 anni è statoalnei pressi del vicino sottopasso stradale. Il giovanemente ferito si è quindi presentato nell’ex studentato per chiedere aiuto ed è stato subito soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed ora ilè ricoverato a Baggiovara in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della squadra mobile per individuare l’aggressore che, subito dopo l’accoltellamento si è dileguato.