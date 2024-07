Quando a Roma si giocava alla Ruzzica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Per diversi anni, non c’era sabato che Bartolomeo Pinelli non portasse la sua zazzera di boccoli e i suoi baffetti o al Campo Vaccino, gli attuali Forini, oppure nei campi che c’erano dietro a Trastevere, o ancora in quelli a poche centinaia di metri da Porta San Paolo verso il Porto Fluviale. Aveva sempre la pipa in bocca e qualche soldo in tasca. E ogni volta la speranza che sarebbero aumentati a sera. Non sempre andava così, ma lui era sempre ottimista. Non c’era sabato che non andasse lì perché ogni sabato lì siRuzzola. E ogni volta che siRuzzola c’era del vino, qualcuno che arrostiva frattaglie o altre cose. E c’era sempre qualcuno che scommetteva. Meo Pinelli ogni tanto portava pure i ferri del mestiere: chine, acquarelli, pennelli, stili, cavalletto, e tele.