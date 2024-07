Qualiano | rifiuti abbandonati in via De Gasperi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024)abbandontatiingombranti in via De. Si tratta di televisori, di un granitore e di un letto.ingombranti in via De. Questa mattina nessuna segnalazione lo abbiamo documentato direttamente. Isono a pochi passi dalla piazza delle feste e festicciole, ovvero piazza Gabriele D’Annunzio, il famigerato “salotto buono” della città. Si tratta di televisori e un granitore da un lato della strada e un letto (diviso in due) dall’altro lato della strada. I nostri detrattori dicono che è solo colpa degli incivili se accadono queste criticità, ma senza una convenzione che permetta ai cittadini di chiamare il servizio di recupero ingombranti sarà una scena che si vedrà sempre. L’amministrazione deve prenderne atto.