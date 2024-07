Postiglione si ’smarca’ | Io al Monti? Non so nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Sulla futura guida del liceo ginnasio ‘’ e di una sua eventuale fusione con il liceo ‘Alpi’, prende la parola Francesco, attuale dirigente di quest’ultimo. Lo fa smentendo duramente le ipotesi ventilate ieri dal nostro giornale. "Si sostengono due cose che risultano false nella misura in cui io non ne ho alcuna notizia e sarei fino a prova contraria il diretto interessato", afferma. La situazione è ancora in divenire, in quanto nel decreto dell’Ufficio scolastico regionale del 15 luglio scorso sui mutamenti degli incarichi triennali dei dirigenti, non era indicato quello del liceo classico (in vista del pensionamento, dal 1° settembre, di Simonetta Bini), che verrà dunque nominato nelle prossime settimane.