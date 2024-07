Pogacar attacca Vingegaard scuote la testa Poi il gesto all’arrivo | cos’è successo al Tour de France

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Sempre più padrone delde, Tadej. Quinta vittoria della sua Grande Boucle per lo sloveno, che oggi si è accontentato di vincere allo sprint ristretto contro Jonase dimostrandosi ancora una volta come il più forte. Però al capitano della Visma Lease a Bike sembra essere rimasto qualcosa di storto. Il danese è stato colui che hato in maniera più convinta durante l’ultima salita, il Col de la Couillole, poiché aveva intenzione di staccare Remco Evenepoel per mettere più margine tra sé ed il belga in vista della cronometro di domani.gli si è incollato alla ruota, ma senza mai dargli un cambio, forse per non influenzare la lotta per la seconda piazza e non essere poi ‘accusato’ dal leader della Soudal-Quick Step di aver aiutato