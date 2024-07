Napoli Osimhen e le altre uscite

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilprosegue il ritiro in quel di Dimaro. Tuttavia a destare maggiormente l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori è il mercato, soprattutto alla luce delle valutazioni di Antonio Conte. Prima di tutto interessa la questione legata ad. Il PSG, secondo il Corriere del Mezzogiorno starebbe facendo di tutto per far abbassare la clausola. Di seguito quanto riportato dal quotidiano meridionale sull’attaccante nigeriano e sullein casa, le valutazioni del CDM Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sul futuro di Victor, attaccante del: “Il ritiro di Castel di Sangro si concluderà il 9 agosto e quindi c’è tutto il tempo per ridisegnare la squadra. Si attendono ancora novità dal fronte