LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizio frizzante sull’ascesa al Col de Breus

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.48 Mas allunga su Armirail e Kelderman e si invola verso il GPM del Col de Braus. 14.46 2 km allo scollinamento, 20? di margine per Mas, Kelderman e Armirail. 14.44 Ciccone e Carapaz vengono riagganciati dal gruppo maglia gialla. 14.42 Si muove anche Giulio Ciccone: l’azzurro è in compagnia di Carapaz. Intanto si staccano nomi dillo come Simon Yates e Felix Gall. 14.40 Contrattacco di Enric Mas (Movistar Team). Lo spagnolo raggiunge i due battistrada. 14.39 Ancora 5 km allo scollinamento. 14.37 Assieme a Kelderman c’è ilse Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale). 14.35 Kelderman può contare su 15? di margine sul gruppo maglia gialla. 14.33 Pogacar ha ripreso la scia degli uomini davanti. 14.