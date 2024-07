LIVE F1 GP Ungheria 2024 in DIRETTA | Russell precede Norris quindi Sainz e Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02vola al comando in 1:16.826 con 105 millesimi su. 13.01si rilancia, 161 millesimi di ritardo nel T1 (più lento delle Haas), arriva al T2 con 352 millesimi,chiude in seconda posizione a 358 millesimi. 13.00 Al momento la Ferrari sembra in difficoltà allo di guida.ha messo in mostra una SF-24 particolarmente scorbutica. 12.59 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 LandoMcLaren1:16.931 3 2 Daniel RICCIARDO RB+0.441 1 3 Yuki TSUNODA RB+0.474 1 4 Oscar PIASTRI McLaren+0.497 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.588 1 6 GeorgeMercedes+0.629 1 7 Alexander ALBON Williams+0.715 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.730 29 CarlosFerrari+0.776 2 10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.917 3 11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.974 1 12 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.007 3 13 Logan SARGEANT Williams+1.