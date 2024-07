L’amichevole anticipata alle 17 e trasmessa in diretta sul canale YouTube Prima prova con l’Ingolstadt 04

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Anticipato17, rispetto all’orario già indicato delle 18, il terzo test stagionale di oggi a Caldaro contro04, squadra che milita nella terza serie tedesca. La gara saràsuldell’Empoli. C’è curiosità per vedere all’opera i nuovi arrivati, Sebastiano Esposito e Devis Vasquez. Riguardo al primo, c’è attesa di capire soprattutto in che ruolo intende utilizzarlo D’Aversa, se come centravanti o attaccante esterno. O se magari lo schiererà seconda punta modificando, in questo caso, lo schieramento tattico visto finora. Il portiere colombiano si dovrebbe invece alternare tra i pali con Perisan. Al centro della difesa, almeno per uno spezzone di gara, si riapproprieranno del posto anche Ismajli e Walukiewicz.