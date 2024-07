La differenza tra Conte e Sarri o Giuntoli spiegata da Sciascia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Latra(odaHa incredibilmente fatto discutere la ovvia risposta di Antonioai tifosi del Napoli che in piazza a Dimaro hanno cantato, rivolgendosi al tecnico, “chi non salta, juventino è”.ha risposto in poche parole, ha detto «non chiedetemi quel che non posso fare». Ha spiegato che gli allenatori devono dare l’esempio e che non mancherebbe di rispetto ad alcuna squadra. Non ci dilunghiamo più di tanto. Tutto ciò che non marcia in direzione del populismo, e delle alici da dare in posto ai tifosi, è sempre ben accolto dal Napolista. La juventinità diè tema che lasciamo ad altri, agli autoproclamatisi custodi dell’identità (che poi chissà perché a Napoli il concetto di identità è sempre associato alla paccottiglia). Noi preferiamo ricordiamo Napoli che impazzì di gioia quando arrivò lo juventino Sivori.