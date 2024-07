Il principe Harry pronto a concedere un’altra intervista esplosiva

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 20 luglio 2024) Quattro anni dopo aver lasciato la Famiglia Reale per volare negli Stati Uniti, ilcontinua a far parlare di sé. Nonostante abbia più volte criticato la stampa, in particolare quella britannica, e fatto causa a numerosi media per i loro discutibili metodi di lavoro al fine di ottenere succose rivelazioni sul suo conto, il marito di Meghan Markle ha accettato di apparire in un nuovo documentario televisivo. Ilpotrebbe provocare nuove reazioni nella Famiglia Reale inglese. Uno dei motivi dell’allontanamento tra il duca di Sussex e la sua famiglia è proprio legato alle numerose interviste e rivelazioni da lui concesse. Basti ricordare che nel 2021 rilasciò un’molto discussa a Oprah Winfrey. In quell’occasione criticò molti aspetti della sua vita all’interno della Corona e fece dichiarazioni considerate offensive dai Windsor.