Il figlio di Stefano Feltri piange Trump lo spaventa | In Onda siamo alle comiche finali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)come Hitler e altre amenità del genere. Mentre la sinistra si culla su questa narrazione, c'è chi come Federico Rampini, che di certo non può essere tacciato di essere filo-repubblicano, si sforza di guardare la realtà con obiettività. Quella che da tempo non hanno più NY Times, Washington Post, Cnn: «Sono faziosi, non sono più credibili. Se veramente crediamo chesia Hitler, allora il ragazzo che ha cercato di ucciderlo è un eroe, un martire, un partigiano», spiega la penna del Corriere della Sera dagli Usa, in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In, su La7. In studio scuotono tutti la testa. A un certo punto Rampini fa notare, da cronista, un fatto quasi banale: la violenza non appartiene solo aiiani e ai repubblicani.