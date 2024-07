Il Comitato contro il bando per Ampugnano | I privati hanno già fatto danni in passato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Sul progetto di rilancio dell’aeroporto di, dopo l’intervista al deputato Fdi Francesco Michelotti che sollecita unpubblico per attirare capitali, interviene ill’ampliamento dell’aeroporto. "L’onorevole Michelotti ha la memoria corta, dimentica il fallimento della società gestita dal groviglio armonioso e dalla signora Namblard. Come dimentica la gestione dell’aeroporto da parte della Sky Services (società tutta privata) conclusasi con un nulla di". Ilricorda anche la sentenza del Tar Toscano "che richiedeva ad ENAC di rivalutare la gara con la quale aveva assegnato alla Sky Services la gestione ventennale. ENAC rispose annullando la concessione alla Sky Services dicendo che il cda aveva deciso di gestire in proprio (Enac Servizi) gli aeroporti minori. Quindi niente gare né capitale privato".