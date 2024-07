Il cast di The Prince | Simon Rex Wayne Brady e altri si uniscono al film di Nicolas Cage

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 20 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,Rex,, Inanna Sarkis, George Newbern, Beverly D’Angelo, Paul Cassell e Courtnee Carter siufficialmente aldi The, il prossimodrammatico che esplorerà il tema della dipendenza. Il, già ricco di grandi nomi, si preannuncia come un’intensa e provocatoria odissea nella vita di un tossicodipendente. Trama di “The” “Theracconta l’oltraggiosa storia di Parker Scott, un potente broker alimentato dalla droga affamato di emozioni senza sosta, che governa un mondo privilegiato dove il piacere è sovrano e di più non è mai abbastanza,” si legge nella sinossi. “Ilracconta la tumultuosa odissea di un tossicodipendente attraverso il mondo ad alto rischio del potere, del piacere e del dolore in un viaggio trasformativo verso il recupero.