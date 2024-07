Il Carpineti sfida il Cervarezza Contro i campioni il bomber Motti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Obiettivo tornare fra una settimana davanti al proprio pubblico del Maracanà con due squadre. Stasera (ore 21.15) sul neutro di Baiso il TricoloreValestra scende in campo in una doppia semifinale nel 72° Torneo della Montagna con le categorie Dilettanti e Giovanissimi. Sarà impresa ardua per i seniores del trainer Simone Muratori che si misurano coiin carica delche nel 2016 aprirono il ciclo vincente, superando all’inglese proprio ilnella finalissima del Centro Coni, e da un lustro approdano al penultimo atto nella kermesse del nostro Appennino. "Per noi è già un torneo coi fiocchi, soprattutto considerando che l’anno scorso fummo eliminati nel girone quando non ci andò nulla per il verso giusto – ragguaglia il dirigente carpinetano Nicola Branchetti. – Siamouna big dalla grande tradizione".