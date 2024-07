Crolla ponte dopo alluvione in Cina | 12 morti e oltre 31 dispersi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – È di 12e 31il bilancio provvisorio del crollo di uncausato da piogge torrenziali nel nord della, a Shangluo, nella provincia dello Shaanxi, a circa 900 chilometri a sud-ovest di Pechino, in linea d'aria. Ma il numero delle vittime sembra destinato a crescere col passare delle ore: le prime indagini indicano che 17 auto e otto camion sono caduti nel fiume. epa11488798 The site of a bridge collapse in Zhashui County in Shangluo City, northwest China's Shaanxi Province, 20 July 2024. Eleven people were confirmed dead as of 20 July morning following the partial collapse of a highway bridge in northwest China's Shaanxi Province, local authorities said. The bridge, located in Zhashui County in Shangluo City, collapsed at approximately 8:40 p.m.