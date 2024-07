Traffico Roma del 19-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luceverdenel trovati dalla redazione a causa di un incendio È momentaneamente chiusa via Tuscolana all’altezza di via Campono code per incidente sulla via Cassia nei pressi di tomba di nelle due direzioni sempre per un incidente possibili rallentamenti su via Prenestina nei pressi di via di Rocca Cencia ancora a breve rallentamenti sul Raccordo Anulare nella carreggiata interna da Nomentana la 24 e lungo la carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo e Lanina come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Francesca Ilari è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità