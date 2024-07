The Boys 4 | chi muore nel finale?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’episodiodella quarta stagione di Theè finalmente arrivato. Come ci hanno abituato nelle scorse stagioni, si è rivelato un episodio esplosivo e in linea con la serie di successo Prime Video. Più di un personaggio ci ha lasciato, con alcuni grandi nomi che sono stati uccisi in grande stile per preparare la strada alla quinta e ultima stagione di The. Agenti dei servizi segreti Non di certo personaggi fondamentali, ma molti agenti perdono la vita quando tentano di portare il presidente Robert Singer in un un bunker. Lì, il mutaforma che finge di essere Starlight, tenta di uccidere Singer, ma non riesce a mettergli le mani addosso. Invece, elimina molti membri dei suoi servizi segreti. La Mutaforma Nel combattimento che segue, appare la vera Starlight che sembra spezzare il collo della shapeshifter che fingeva di essere lei.