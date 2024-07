Tajani esulta | Forza Italia centrale in Europa Elezione von der Leyen rassicura i mercati E appoggia con Lollobrigida Fitto commissario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “L’di Metsola e von derè un segnale chiaro che diamo aidi stabilità”. Antonio, vicepremier, ministro degli esteri e leader di, a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti a Roma, fa il punto all’indomani del bis di Ursula von deralla guida della Commissione Europea.perché “in” e per l’ora chiede “un portafoglio di rilievo e anche una vicepresidenza della Commissione Europea”. Per, che non è preoccupato dal ‘No’ del gruppo dei Conservatori Europei a von derguidati dal presidente del Consigliono, Giorgia Meloni, il ministro Raffaele“sarebbe un ottimo”. Stesso giudizio da parte del ministro, il quale, come, precisa come il nome delno sarà una scelta di Giorgia Meloni e del governo.