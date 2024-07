Spal buona la ’prima’ Dieci gol e un americano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lava in doppia cifra nel test con il modesto Tnt Monte Peller, travolto con un perentorio 10-0 nella prima uscita precampionato. Una sgambata utile a riprendere confidenza con il campo dopo una decina di giorni di duro lavoro, prima a Ferrara e poi in ritiro. A Mezzana comunque le indicazioni fornite dalla squadra di Dossena sono positive, a partire dagli automatismi del 4-3-3, il modulo di riferimento del tecnico lodigiano. Nella gara con la formazione della Val di Non – neopromossa in Prima categoria, di fatto poco più di uno sparring partner – i biancazzurri vanno a segno sette volte nel primo tempo, con La Mantia autore di una tripletta. Nella ripresa poi Antenucci e compagni arrotondano il punteggio fino ad arrivare a quota 10.