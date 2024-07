Sondaggi politici Demos scendono i timori sulla tecnologia

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 19 luglio 2024) Solo il 35% pensa che distruggerà lavoro È abbastanza sorprendente l’esito degli ultimidi, contrariamente a quello che forse molti pensavano la maggioranza degli italiani, il 65%, non pensa che ladistrugga più lavoro di quanto ne crea. È di quest’opinione solo il 35% degli italiani. In passato non era così, nel 2017 ad averesull’impatto delle innovazioni tecnologiche sull’occupazione erano il 50%, poi scesi al 41% già nel 2019. Pesa probabilmente il fatto che, parallelamente al miglioramento della, nel frattempo in Italia, e non solo, si sia verificato un grande aumento occupazionale che forse ha dissipato alcuni