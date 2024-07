Sequestrato il cantiere sotto inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) È statoilal centro dell’della procura di Monza su un presunto sistema di corruzione nell’edilizia a Usmate. La guardia di finanza ha messo i sigilli in via Villaggio dei Pini per ordine del giudice per le indagini preliminari. È la prima area finitala lente degli inquirenti nell’che ad aprile ha portato all’arresto di un ex funzionario comunale e otto imprenditori, in odore di mazzette. Avrebbero pagato tangenti al dipendente pubblico per trasformare terreni agricoli in edificabili e in cima alla lista ci sarebbe proprio questo. Il provvedimento è seguito a un’altra visita in Municipio delle fiamme gialle che avrebbero prelevato altri documenti sui dossier al centro del caso. La vicenda anima il duello politico.