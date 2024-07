Rai1 palinsesti 2024-2025 | Mara Venier al sabato date e tutti i programmi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 19 luglio 2024) Diffusi in via ufficiale iRaiche confermano il ritorno diamatissimi e introducendo alcune interessanti novità. Cosa vedremo sul primo canale della Tv di Stato? La giornata suinizia alle 6:45 con UnoMattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, un appuntamento consolidato che fornisce notizie, approfondimenti e intrattenimento per essere informati. Segue alle 9:50 Storie Italiane con Eleonora Daniele, che continua a raccontare storie di cronaca, attualità e spettacolo. Alle 11:55, spazio alla cucina e alla convivialità con È Sempre Mezzogiorno dove Antonella Clerici porta sullo schermo ricette e ospiti speciali. Dopo il TG1 delle 13:30, alle 14:00 torna La Volta Buona con Caterina Balivo (auspichiamo che questa volta sia la volta buona in termini di ascolti ma anche di correttezza nei confronti di Ore 14 di Milo Infante).