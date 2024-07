Parigi 2024 | la Spagna invia in Francia oltre 140 agenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024)140della guardia civile di diverse specializzazioni sarannoti con unità cinofile e a cavallo indal 24 luglio all’8 settembre, per collaborare ai servizi di sicurezza in occasione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di. Fra gliche in questi giorni hanno cominciato a raggiungere la, specialisti dei gruppi di Sicurezza cittadina, dell’unità Pegaso esperta in droni, dei gruppi Traffico, Procura, Frontiere, specialisti in esplosivi del gruppo Tedax edella cavalleria. In collaborazione con la gendarmeria nazionale francese, con la quale da anni partecipano a pattuglie miste nei due Paesi, glisaranno dislocati in 17 città francesi anche per poter garantire assistenza nella lingua castigliana ai visitatori spagnoli che si recano inper le Olimpiadi.