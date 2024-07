Palinsesti Rai Serena Bortone? Le sono state fatte due proposte una per Rai1 e una per Rai3 non le ha ritenute idonee Farà la radio | parla Roberto Sergio E il dg Rossi | Esiste una Rai vera e una costruita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Il racconto che viene fatto quotidianamente probabilmente non è coincidente con la realtà dei fatti. Ho letto quel documento europeo, è una fila di menzogne. Io farò quello che l’azienda mi chiederà di fare”, assicura l’amministratore delegatoche pure ammette qualche errore: non scriverebbe nuovamente il famoso comunicato letto da Mara Venier a “Domenica In“. “Non mi sento sulla graticola”, assicura invece il direttore generale Giampaolo, futuro amministratore delegato per volontà di Giorgia Meloni: “Credo che sia estremamente difficile accettare la narrazione che artificiosamente è statauna Rai, di 100-200 talent che lavorano quotidianamente e poiuna Rai”. La Rai nella sua sede di Napoli ha svelato questa mattina alla stampa i2024-2025, nei quali non ha trovato posto