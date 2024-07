Oroscopo Paolo Fox sabato 20 luglio 2024 | Gemelli passionale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’diFox per oggi,20Ariete La Luna è ancora in dissonanza: sii cauto per le prossime 24 ore. Attenzione a non diventare troppo critico o prepotente con il partner, non pretendere di volere avere sempre ragione. Domenica di recupero. Toro D’ora in poi potrai gestire le questioni di lavoro in maniera del tutto nuova rispetto al passato. Venere tornerà attiva in agosto: chi è deluso o è rimasto ferito in amore, riuscirà a superare molti timori il prossimo mese. Per il momento ci sarà da occuparsi di un ex o di un famigliare che da tempo sta creando problemi.In questo momento è indispensabile risolvere qualche piccolo problema. Anche se negli ultimi giorni potresti aver avuto delle difficoltà, non scordarti di avere Giove dalla tua parte.