Non ricordavo il giorno del compleanno di mia mamma quindi l’ho cercato su Internet | quello che ho scoperto è stato devastante

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si dimentica (incredibilmente) ildeldi sua madre, si lancia in un’accanita ricerca sudella sua data di nascita e scopre così un segreto che cambia la sua vita per sempre. E’ quanto successo ad un uomo che ha deciso di affidare la sua storia ad un post pubblicato su Fesshole, un popolare account su X (ex Twitter) noto per rilanciare le confessioni anonime dei suoi fan. L’uomo in questione ha candidamente ammesso di aver creato un account su Ancestry, un sito web di genealogia, per cercare di risalire alla data di nascita di sua madre.che ha, tuttavia, è andato ben oltre le sue aspettative: ha saputo così di essereadottato. “Si scopre che non è mia madre, sonoadottato”, ha scritto nel post, aggiungendo con un tocco di ironia: “Ma sono riuscito a trovare il suoalmeno questo è risolto“.