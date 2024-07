Newey-Ferrari Gazzetta | stallo nella trattativa chiede 20 ingegneri e Maranello non risponde

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Siamo a luglio inoltrato, ma cala il gelo sull’accordo tra Adriane la. E’ questo quanto rivela quest’oggi ladello Sport, che spiega come il leggendario progettista inglese, che lascerà la Red Bull l’anno prossimo, non è particolarmente vicino in questa fase ad abbracciare il progetto del Cavallino. Eppure, nelle scorse settimane, si era parlato persino di un contratto pronto e soltanto da firmare, ma la situazione sembra essere precipitata negli ultimi giorni e la Rosea riferisce addirittura di unoche pare forse non superabile in queste contrattazioni. Le condizioni poste da, infatti, sarebbero più complesse del previsto e ora l’Aston Martin pare molto più vicina, anche a livello di offerta economica, ma anche la McLaren sembra fare passi avanti.