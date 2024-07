Napoli sulle tracce di Koopmeiners | sfida alla Juventus per il centrocampista dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildi Conte tenta il colpo grosso a centrocampo con l’affondo per Teun, ma lanon molla. Luca Cerchione, tramite il suo profilo X, ha portatoluce un’indiscrezione di mercato riguardante ildi Antonio Conte. Il club partenopeo sta intensificando i propri sforzi per inserirsi trae Atalanta nella corsa per Teunche ha attirato l’interesse azzurro già lo scorso anno. “Ilsta provando ad inserirsi tra Atalanta eper, dopo che i bergamaschi, un anno fa, avevano rifiutato gli oltre 50 milioni di euro offerti dai partenopei per il”, ha dichiarato Cerchione. Questa mossa rappresenta un tentativo di replicare l’offerta fallita di quasi cinquanta milioni di euro fatta da Aurelio De Laurentiis lo scorso anno, quando l’Atalanta preferì trattenere il giocatore.