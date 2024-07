Mercato Roma Giannini | C’è delusione ma aspettiamo Soulè gran colpo… – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) A Cityrumors.it esprime la sua idea sul momento della campagna acquisti l’ex capitano e bandiera della squadra giallorossa Non è un momento felice in casa. La stagione ufficiale non è ancora cominciata, ma c’è un po’ dinell’ambientenista per via delche ancora non decolla. L’ex capitano Giuseppeparla deldellae spera in(Ansa Foto) – Cityrumors.itTanti tifosi si aspettavano un colpo a questo punto della stagione e del ritiro, soprattutto dopo le partenze di Lukaku e anche di Spinazzola, ma per il momento non è arrivato qualcuno che faccia sognare la tifoseria, la pensa così anche l’ex capitano e bandiera dellaGiuseppeche a Cityrumors.it, esprime la sua idea sul momento, tanto che parte con un “capisco ladei tifosi e così, in effetti, la squadra non andrà lontano”.