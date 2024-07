Manna insiste per il pupillo di Conte | si alimenta la pista di mercato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il DS del Napoli, Giovanniè al lavoro per regalare ad Antonioil proprio. Il giocatore potrebbe essere il colpo per l’attacco. Il Napoli prosegue il proprio lavoro sul, con il focus che è passato in questi giorni sulle cessioni. Dopo i primi innesti, per gli azzurri è tempo di mettere a segno delle uscite prima di tornare ad operare in entrata. Sono diversi gli obiettivi diseguiti da, tra cui undi Antonio. Lasi scalda sempre di più. Napoli,lavora per ildisempre più viva Dopo i primi colpi in entrata, per il Napoli è tempo di piazzare delle cessioni importanti, per poi tornare all’attacco sui vari obiettivi. Uno dei nomi entrato nel mirino degli azzurri in queste settimane è Dejan Kulusevski, attualmente in forza al Tottenham.