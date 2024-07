LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | va via un gruppo di 22 corridori con tre gregari di Vingegaard

Leggi tutta la notizia su oasport

12.52 Mossa del Team Visma Lease a Bike dalla doppia lettura: aggressiva, se Jonasriuscirà a staccare Pogacar per provare a riaprire il; difensiva, se lo sloveno staccherà il danese sul Col de Bonette per aiutare il proprio capitano nulla lunghissima discesa. 12.51 Mancano poco meno di 130 km al traguardo, 5000 metri allo sprint intermedio dove si inizierà a salire. 12.50 Prima Jorgenson e poi gli altri tornano sull'olandese. 55? il margine per gli attaccanti, con solo i Visma praticamente a lavorare. 12.49 Kelderman con una menata pazzesca lascia sul posto i compagni di fuga, Visma super aggressiva in questo avvio. 12.48 Un'immagine deldi testa. A group of 22 riders have broken away and has a lead of 31?. Un groupe de 22 coureurs s'est échappé, ils comptent 31? d'avance.