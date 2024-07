Lettere Mediterranee | sabato 20 e lunedì 22 luglio a Gradisca d’Isonzo

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prosegue la densa rassegna letteraria “” in seno al Festival Onde, organizzato dall’Associazione Culturale Euritmica, alla sua ventottesima edizione, che torna ospite a20Max Collini e Arturo Bertoldi sono protagonisti, alle 19, in Corte d’Aviano: istrionici performer raccontano il loro libro “Storie di Antifascismo senza retorica”. L’ex voce e autore degli Offlaga Disco Pax (Collini) e il presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea di Reggio Emilia (Bertoldi) – raccontano come nelle parole semplici, forti, nei gesti concreti di solidarietà contro la barbarie stia il senso vero dell’antifascismo.