Inter in difesa sfuma una possibilità low-cost La situazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’deve risolvere la questione relativa al braccetto di sinistra. Ha bisogno di un difensore in quella posizione di campo, èta nelle scorse ore unaper Tuttosport. CHANCE – Non è Juan Cabal il colpoto inper l’, perché la dirigenza lo ha mollato per seguire altre piste ed evitare aste con la Juventus. La dirigenza cerca un profilo simile a quello di Yann Aurel Bisseck per età e ovviamente prezzo. Un giovane di grande talento e daii ridotti. L’operazione è difficile, complessa, però non c’è fretta e la ricerca continuerà nei prossimi giorni. Per Jakub Kiwior e Johan Vasquez del Genoa ci sono difficoltà. C’è una chance che riguarda un nome a sorpresa. Intanto èto l’acquisto di Lorenzo Pirola, l’ex Primavera nerazzurra che poteva essere un’ottima chiamata anche per le liste.