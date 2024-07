Il ritorno live di Ditonellapiaga

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024)non si è mai fermata a due anni dal debutto sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. La cantante ha continuato a lavorare al suo nuovo album, uscito lo scorso 10 maggio, e dopo un’estate ricca di sorprese, ancora in corso, si prepara alaigià in autunno. Questo è un anno di rinascita per Ditonellepiaga, che ha pubblicato il suo secondo album, Flash, e ha preannunciato tantissime novità per il suo percorso da solista. La cantante, infatti, dopo aver collaborato alla colonna sonora del film Amazon My Spy The Eternal City, si sta preparando a tornare nella cornice deicome assoluta protagonista sul palco dei club più importanti d’Italia. Il nuovo tour di, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagHa debuttato nel panorama discografico con l’album Camuflage appena due anni fa.