GP di Ungheria 2024 | orari favoriti e situazione attuale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il GP d’è uno degli eventi più attesi della stagione di Formula 1. Scopriamo glidelle gare, ie ladel campionato. Il Gran Premio d’, previsto per il 21 luglio, rappresenta uno degli appuntamenti più iconici del calendario di Formula 1. Situato nel circuito dell’Hungaroring, questo GP è noto per le sue curve strette e le poche opportunità di sorpasso, rendendolo una sfida tecnica per i piloti. Ecco un’analisi completa sugli, ie ladella stagione.del GP d’Il weekend del GP d’seguirà il consueto programma, con sessioni di prove libere, qualifiche e la gara principale.