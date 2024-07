Giulia Salemi è incinta l’annuncio su Instagram con Pierpaolo Pretelli | Pronti a vivere per te

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) La prima gravidanza non si scorda mai. Lo sa bene, che ha appena annunciato insieme al compagno,di esseredel loro primo figlio. La notizia è stata affidata ai canali social della coppia, che hanno condiviso un post congiunto per dare la lieta novella ai loro seguaci. “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile – si legge nel post -. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro”. Nelle foto condivise si intravedestringere la sua compagna affettuosamente.