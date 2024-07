Folletto la Vorwerk cerca 3 000 venditori in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – “Cerchiamo te. Nessun'altra esperienza richiesta”, risuona così il messaggio dellache apre le porte a giovani e meno giovani. La multinazionale, leader in Europa nella vendita diretta, ha avviato una nuova campagna di recruitment nazionale, con un messaggio chiaro e diretto. L’azienda è alla ridi 3.000 nuovi incaricati ina cui offrire, dapprima, l’opportunità di approcciare al mondo della vendita diretta come promotore per divenire, in seguito, un agente di vendita. Cosa prevede la formazione? Lasi impegna a fornire tutti gli strumenti necessari per costruire la professione. Ogni futuro venditore, infatti, viene affiancato da un Capo Vendita che lo aiuta a imparare il mestiere.