Everton ufficiale | Trattative interrotte Il Friedkin Group non acquisterà il club

(Di venerdì 19 luglio 2024) I negoziati tra la Blue Heaven Holdings e il– proprietario della Roma – per l’acquisto dell’si sono interrotti. A renderlo noto è ildi Premier League con una nota. “Dopo un periodo di esclusiva, le discussioni tra Blue Heaven Holdings (l’attuale prorietà, ndr.) e ilsulla potenziale vendita di una quota di maggioranza dell’sono terminate. Ilnon procederà all’acquisto del”, si legge. “Sia Blue Heaven Holdings che ilhanno avviato le discussioni in buona fede per valutare la possibilità di concordare una vendita. Tali discussioni si sono concluse. Le parti concordano che è nell’interesse di tutti che l’esplori opzioni alternative”, si legge ancora nella nota odierna.